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THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

Türk Hava Yolları (THY), bugün düzenlenen 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı.

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09.06.2021 19:53:58
THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

Türk Hava Yolları (THY), bugün düzenlenen 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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