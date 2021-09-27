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THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
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TIMETURK / EKONOMİ / THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Eylül arasında günlük 1200 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

2 Saat Önce
2021-09-27 11:36:27
THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Eylül arasında günlük 1200 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 20-26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 167 bin 487 uçuş yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1200 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1058 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 464 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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