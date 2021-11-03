THY, en iyi kurumsal havayolu ödülünü aldı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları, Corporate Club programı ile dört ayrı kıtada 14 farklı bölgede yayın yapan Business Traveler dergisi okuyucuları tarafından ‘Best in Business Travel’ ödüllerinde ‘En İyi Kurumsal Havayolu Programı’ ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 33. kez düzenlenen ödül kategorilerinde, en iyi havayolları, oteller ve araç kiralama şirketleri dahil olmak üzere seyahat endüstrisinin en iyilerinin yanı sıra havalimanları, kurumsal programlar, golf tatil köyleri ve yolcu gemileri gibi kategoriler bulunuyor.

Ödüle ilişkin Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları söyledi:

“Business Traveler okuyucu anketinde dünyanın en iyi seyahat sağlayıcıları arasında yer almak bizim için bir tesadüf değil. Corporate Club programımız ile misafirlerimize iş seyahatlerinde en iyi olanaklar, dünyaca ünlü Türk misafirperverliği ve birinci sınıf hizmetler sunuyor, ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları, güçlü uçuş ağı ve eşsiz hizmetleri ile dünyanın en iyileri arasında olmaya devam edecek.”“Business Traveler okuyucu anketinde dünyanın en iyi seyahat sağlayıcıları arasında yer almak bizim için bir tesadüf değil. Corporate Club programımız ile misafirlerimize iş seyahatlerinde en iyi olanaklar, dünyaca ünlü Türk misafirperverliği ve birinci sınıf hizmetler sunuyor, ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları, güçlü uçuş ağı ve eşsiz hizmetleri ile dünyanın en iyileri arasında olmaya devam edecek.”

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.