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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den Ukrayna'ya yeni rota

THY'den Ukrayna'ya yeni rota

Türk Hava Yolları (THY), 23 Eylül'den itibaren Mikolayiv-İstanbul uçuşlarına başlayacak. Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mikolayiv, ülkenin önemli liman şehirleri arasında yer alıyor.

54 Dakika Önce
2021-09-08 12:47:50
THY'den Ukrayna'ya yeni rota

THY, 23 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Mikolayiv kentine İstanbul'dan uçuşlar başlatıyor.

Mikolayiv Uluslararası Havalimanı Müdürü Fyodor Barna, Facebook'tan yaptığı açıklamada, uçuşların haftada 5 kez düzenleneceği bilgisini verdi.

THY'nin 23 Eylül'den itibaren Ukrayna'nın Mikolayiv kentinden İstanbul'a uçmaya başlayacağını açıklayan Barna, "Dünyanın en büyük hava yollarından olan THY ile uzun görüşmelerden sonra Mikolayiv Havalimanı'ndan İstanbul'a düzenli uçuşların başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mikolayiv, ülkenin önemli liman şehirleri arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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