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THY'den uçaklara sigorta hizmeti sağlayan şirketle ilgili açıklama

THY, tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarıyla ile ilgili yurt dışı merkezli ve havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalıştıklarını bildirdi.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 09:49:02
THY'den uçaklara sigorta hizmeti sağlayan şirketle ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarıyla ile ilgili yurt dışı merkezli ve havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalıştıklarını bildirdi.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve internet haber mecralarında uçaklara sigorta hizmeti sağlayan şirket ile ilgili yanlış bilgiler yayıldığının görüldüğü belirtildi.

Dünyanın en saygın havayolu şirketlerinden biri olarak operasyonel süreçlerde hizmet kalitesini uluslararası ölçekte kanıtlamış, havacılık odaklı şirketler ile iş birliği gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Tüm uçak gövde ve sorumluluk sigortalarımız ile ilgili de yurt dışı merkezli ve özellikle havacılık sigortaları konusunda uzmanlaşmış sayılı şirketlerden olan Albatros Brokerlik ile çalışıyoruz. Küresel havacılık endüstrisinin zor günlerinde dahi ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında başarıyla dalgalandıran Türk Hava Yolları ailesi olarak, markamızın itibarına zarar vermek isteyen bu kirli niyetleri kınıyoruz. Halka açık ve denetlenen bir şirket olduğumuzu hatırlatarak her türlü kanuni hakkımızı saklı tutuyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan şirketin konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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