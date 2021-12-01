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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den tek fiyata uçak bileti kampanyası

THY'den tek fiyata uçak bileti kampanyası

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yolcular 129,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

1 Saat Önce
2021-12-01 11:56:28
THY'den tek fiyata uçak bileti kampanyası

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022 – 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dâhil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.” İfadeleri kullanıldı. Türk Telekom Reklamı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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