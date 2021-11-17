THY’den sınırsız bilet değişiklik hakkı

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla 'Esnek Seyahat' sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.