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THY’den sınırsız bilet değişiklik hakkı
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TIMETURK / EKONOMİ / THY’den sınırsız bilet değişiklik hakkı

THY’den sınırsız bilet değişiklik hakkı

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla 'Esnek Seyahat' sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

1 Saat Önce
2021-11-17 17:10:51
THY’den sınırsız bilet değişiklik hakkı

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Esnek Seyahat" uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor. Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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