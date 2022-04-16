THY'den Rusları rahatlatan karar

Yaklaşan Mayıs tatili öncesi hem Türkiye'ye, hem de İstanbul üzerinden dünyanın diğer ülkelerine uçmak için bilet peşinde olan Rus turistler, son iki aydır yaşanan 'THY ödeme sorunu'nun sona ermesiyle rahatladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) yetkililerinin, Türk Hava Yolları'nın (THY) sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına rublenin yeniden eklendiğini duyurması Rusya basınında geniş yer buldu. Ruble ile bilet satılmaması büyük şikayet konusu olmuştu.



ATOR yetkilileri, THY'nin sitesinde, Rusya'nın kendi ödeme sistemi olan "Mir" kartlarıyla da ruble üstünden ödeme yapmanın mümkün olacağını belirtti. Daha önce "Mir" kartı ile ödeme seçeneği seçildiğinde ücret Türk Lirası üstünden hesaplanıyordu. THY'den çevrimiçi bilet alımlarında son iki aydır ruble kullanılamıyordu. Şu anda THY, yaptırım çemberine alınan Rusya vatandaşları için fiilen "milli havayolu" Aeroflot'un yerini almış durumda. Kaynak: turkrus.com .