THY’den kâr açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılının ilk 9 ayında 6,2 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini açıkladı

THY 2021 yılının 3. çeyreğinde 6,3 milyar TL net dönem kârı elde ederken, geçen yılın aynı döneminde 946 milyon net zarar açıklamıştı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki performansı ise 6,2 milyar TL net dönem kârı olarak paylaşıldı.

Şirketin bilançosu dolar bazında incelendiğinde; 2020 yılının ilk 9 ayında 4,962 milyon dolar olan hasılat bu dönemde 7,377 milyon dolara yükseldi. Şirketin net dönem kârı ise, benzer dönemde 734 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yıl 786 milyon dolar zarar olarak paylaşılmıştı.

Dokuz aylık performanslar itibarıyla FAVÖK marjı yüzde 17,6'dan yüzde 30,8'e çıkarken, net kâr marjı eksi yüzde 15,8'den artı yüzde 9,9 a yükseldi. THY, kargo gelirini 2021 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1, 2021'in ilk 9 ayında ise yüzde 45,3 oranında artırdı.

Diğer taraftan şirket 2021 yılının ilk 9 ayında toplam 31 milyon yolcu taşıdı. Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre, THY 2021 yılının ilk 7 ayında Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu olurken, ilk 9 ayda Avrupa'da en fazla sefer yapan ikinci havayolu oldu. AA

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