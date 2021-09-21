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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den iç hatlarda ikram kararı

THY'den iç hatlarda ikram kararı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2021-09-21 00:18:05
THY'den iç hatlarda ikram kararı

Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

THY, geçen yıl koronavirüs nedeniyle iç-dış hat uçuşlarında ikramları kaldırmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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