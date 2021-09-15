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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri 'Fiyatı Koru' özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.

58 Dakika Önce
2021-09-15 17:45:43
THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı

Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.

Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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