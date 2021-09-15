THY'den 'Fiyatı Koru' uygulaması paylaşımı
Türk Hava Yolları (THY), yolcuların seyahatlerini planlarken bulduğu uygun biletleri 'Fiyatı Koru' özelliği ile sabitleyebileceğini duyurdu.
2021-09-15 17:45:43
Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fiyatı Koru" uygulaması videolu olarak anlatıldı.
Yolcuların THY ayrıcalığı ve avantajlı fiyatlarıyla uçabileceği kaydedilen paylaşımda, "Size uygun fiyatı 1-15 gün arasında sabitleyebilir, biletlemeden sonra fiyat koruma ücretini geri alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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