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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

THY, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya kampanyalı fiyatlarla seyahat olanağı sunuyor.

2 Saat Önce
2022-01-20 17:04:57
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya 17-27 Ocak'ta satın alınacak biletlerde uygulanacak.

Bu tarihlerde bilet alanlar, 24 Ocak-7 Haziran tarihlerinde Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109 dolar, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Lübliyana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119 dolar, Belgrad ve Kişinev'e 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kafkaslar'da Tiflis'e 129 dolar, Batum'a 119 dolar, Bakü'ye 199 dolar, Gence ve Nahçıvan'a 169 dolar, Ukrayna'da Kharkiv, Mykolaiv ve Zaporijya'ya 129 dolar, Odessa ve Lviv'e 139 dolar ve Kiev'e 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Balkanlar'ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor. .

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