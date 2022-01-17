DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İran ile Suudi Arabistan arasında 6 yıl sonra bir ilk!
Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkı sözlerini değiştirecek mi?
Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
Migros, kesilen cezayı ''indirimli'' ödeyecek
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası
Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler derslere alınmıyor
OPET'in İşimiz Temiz Projesi bir yılını tamamlandı
İşte yurt dışından fonlanan yerli medya kuruluşları ve dernekler
Bulgaristan Türkiye'yi kırmızı listeye aldı
Vahap Akay’dan Zümbül’e tebrik
Deniz çoban olaylı pozisyonu yorumladı
İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 2020 yılına göre yüzde 54 arttı
Nijerya'da silahlı saldırı: 50 ölü
E okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? son hafta devamsızlık yazılır mı?
Rıdvan Dilmen Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Rıdvan Dilmen'den İmamoğlu açıklaması

TIMETURK / EKONOMİ / THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler dahil birçok noktaya kampanyalı fiyatlarla seyahat olanağı sunuyor.

18 Dakika Önce
2022-01-17 12:03:58
THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya 17-27 Ocak'ta satın alınacak biletlerde uygulanacak.

Bu tarihlerde bilet alanlar, 24 Ocak-7 Haziran tarihlerinde Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109 dolar, Sofya, Varna, Cluj, Zagreb, Lübliyana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119 dolar, Belgrad ve Kişinev'e 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kafkaslar'da Tiflis'e 129 dolar, Batum'a 119 dolar, Bakü'ye 199 dolar, Gence ve Nahçıvan'a 169 dolar, Ukrayna'da Kharkiv, Mykolaiv ve Zaporijya'ya 129 dolar, Odessa ve Lviv'e 139 dolar ve Kiev'e 159 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Balkanlar'ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş