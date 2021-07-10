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TIMETURK / EKONOMİ / THY'den çalışanlarına zam açıklaması

THY'den çalışanlarına zam açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), yurtiçi ve operasyonlara başlayan yurtdışı personellere, enflasyon farkının üzerine minimum yüzde 10 zam yapılmasına karar verildiğini belirtti. THY personeli enflasyon oranı ile birlikte yüzde 18.5 zam elde edecek.

3 Saat Önce
2021-07-10 08:29:44
THY'den çalışanlarına zam açıklaması

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Türk Hava Yolları (THY), yurtiçi ve operasyonlara başlayan yurtdışı personellere, enflasyon farkının üzerine minimum yüzde 10 zam yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Airporthaber'in aktardığına göre, THY personeli enflasyon oranı ile birlikte yüzde 18.5 zam elde edecek.

THY'nin açıklaması şu şekilde:

"Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 nedeniyle; Ortaklığımızın tüm işyerlerinde yürürlükte bulunan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (“TİS”), yetkili Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ile imzalanan 31.08.2020 tarihli “26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol” ile tadil edilmişti. Sözkonusu protokole göre, her 6 aylık dönemde uygulandığı üzere, 30.06.2021 tarihindeki ücretlere 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon farkı oranında ücret zammı uygulanması gerekmektedir.

"Yönetim Kurulu, çalışanlarımızın salgın süresince gösterdikleri fedakarlık, tüm ülkelerde salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik adımlar, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı uygulamalarının yaygınlaşmaya başlamasının ortaya koyduğu tedbirli iyimserlik hususlarını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmıştır.

Buna göre, 01.07.2021 itibariyle, yurtiçi personel ile operasyonları başlayan hatlarda görev yapan yurtdışı personel maaşlarına enflasyon farkının üzerine minimum %10 olmak üzere ücret zammı yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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