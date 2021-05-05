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THY'den 20'li yaşlar paylaşımı: Biz hala genç hissediyoruz

Türk Hava Yolları (THY) sosyal medyada kampanyaya dönüşen #20liyaslarchallenge' ile ilgili paylaşım yaptı.

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05.05.2021 01:40:41
THY'den 20'li yaşlar paylaşımı: Biz hala genç hissediyoruz

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan ve 1955 yılında çekilen siyah beyaz eski tip yolcu uçaklarının bulunduğu fotoğraflı paylaşımda, "1955'te çekilen bu fotoğraf siyah beyaz olabilir ama biz hala 20'lerimizdeki kadar genç hissediyoruz. #20liyaslarchallenge" ifadelerine yer verildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan