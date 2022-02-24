THY bu yaz turizm odaklı uçuşlarlarda rekor hedefliyor

Her sezon uçuş rekorları kıran THY'ye 2022'nin yaz sezonunda da rekor kırmayı hedefliyor. Milyonlarca turisti Türkiye'nin güzellikleriyle buluşturan Türk Hava Yolları, ülke turizmine önemli katkı sağlayacak.

Her yıl başarılarıyla kendisinden sıkça söz ettiren THY,Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir'den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenleyecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ülkeler ve şirketler gerilerken THY başarısına başarı kattı.

Salgın hastalıktan önce 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen THY, bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor. THY en fazla direkt turizm uçuşunu 46 frekans ile Birleşik Krallık ve 22 frekans ile Rusya'ya düzenlemeyi planlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaz sezonunda turizm odaklı uçuşları arttıracaklarını belirtti.



Türkiye'nin, turizmin merkezi konumlarından biri olduğuna dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:



'Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız.'

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