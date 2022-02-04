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TIMETURK / EKONOMİ / THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

Havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı.

2 Saat Önce
2022-02-04 18:18:03
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.

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Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

İSTİHDAM İÇİN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

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Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek” dedi. DHA .

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