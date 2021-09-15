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TIMETURK / EKONOMİ / THY, Avrupa'da ikinci sırayı aldı

THY, Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

1 Saat Önce
2021-09-15 00:06:52
THY, Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 486 uçuşla listede 9. sıradaki yerini korudu.

Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8'ine denk geldiği belirtildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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