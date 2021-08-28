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Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu
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TIMETURK / EKONOMİ / Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2 Saat Önce
2021-08-28 12:17:57
Thodex reklamında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu

108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

CNN Türk'ten Ceylan Sever'in haberine göre bir ihbar doğrultusunda Özer'in, Türkiye'deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü.

Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu dilekçesinde Thodex kripto para borsasının reklamlarında oynayan ünlüler ve "Bu borsaya paranızı yatırın" diyen ekonomistin banka hesaplarının incelenmesi istendi.

Şüpheli şahısların Thodex reklamından sonra elde ettikleri mal varlıklarının da tespiti talep edildi. Ayrıca ekonomist Erkan Öz ve aralarında Özge Ulusoy, Ebru Şallı, Burcu Esmersoy gibi isimlerin de bulunduğu 20 ünlü isimle Faruk Fatih Özer'in arasındaki görüşme kayıtlarının incelenmesi istendi.

Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, "Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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