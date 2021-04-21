THODEX ne zaman açılacak? THODEX yasaklandı mı? THODEX battı mı? THODEX neden açılmıyor?

THODEX ne zaman açılacak? Türkiye'nin en bilindik kripto para borsalarından biri olan THODEX ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Binlerce kullanıcı şu sıralar THODEX'e giriş sıkıntısı yaşıyor. Sosyal medyada da THODEX ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Endişe ile bekleyen THODEX kullanıcıları da THODEX yasaklandı mı , THODEX battı mı gibi soruları araştırmaya başladı. Sosyal medyada da pek çok kişi THODEX battı iddiasını ortaya attı. Peki THODEX neden açılmıyor? Yapılan açıklamada giriş sıkıntısının bakım çalışmasından kaynaklandığı açıklandı.

THODEX ne zaman açılacak? Türkiye'nin en bilindik kripto para borsalarından biri olan THODEX ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Binlerce kullanıcı şu sıralar THODEX'e giriş sıkıntısı yaşıyor. Sosyal medyada da THODEX ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Endişe ile bekleyen THODEX kullanıcıları da THODEX yasaklandı mı, THODEX battı mı gibi soruları araştırmaya başladı. Sosyal medyada da pek çok kişi THODEX battı iddiasını ortaya attı. Peki THODEX neden açılmıyor? Yapılan açıklamada giriş sıkıntısının bakım çalışmasından kaynaklandığı açıklandı.

Kript para yatırımcılarını endişe eden bir gelişme yaşandı. Türkiye'de birçok kişinin kripto para alım satımı yaptığı borsa THODEX ile ilgili sisteme giriş sıkıntısı yaşanıyor. Binlerce kullanıcı siteye girmeye çalışıyor ancak giriş reddediliyor ve bir uyarı mesajı beliriyor. THODEX kullanıcıları da bu gelişmelerden sonra THODEX ne zaman açılacak? THODEX yasaklandı mı? THODEX battı mı? gibi soruları sormaya başladı.

THODEX ne zaman açılacak?

THODEX'te yaşanan ve kullanıcıları derin bir tedirginliğe iten durum hakkında açıklama yapıldı. Siteye girmeye çalışan kullanıcıların karşısına ise bir uyarı metni çıktı. Bu metinde "THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek. Bakım çalışması yaklaşık 6 saat sürecek olup, anlayışınız ve bize olan güveniniz için teşekkür ederiz." deniliyordu. THODEX kullanıcıları borsanın 6 saat sonra açılacağını öğrenince rahat bir nefes aldı.

THODEX yasaklandı mı?

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından THODEX'te yaşanan sıkıntılardan sonra bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de THODEX yasaklandı iddiası. Peki THODEX yasaklandı mı? THODEX borsasının yasaklandığına dair bir açıklama bulunmuyor. Siteye giriş sadece bakım çalışmaları nedeniyle durmuş durumda.

THODEX battı mı?

THODEX'in battığını iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları da oldu. THODEX'ten yapılan açıklamada sitede yaşanan giriş probleminin bakım çalışmaları nedeniyle olduğu açıklandı.

THODEX neden açılmıyor?

Kripto para borsası THODEX'e girmeye çalışan binlerce kişi THODEX neden açılmıyor diye sormaya başladı. Siteye girişte açılan uyarı metninde "THODEX, kullanıcılarına daha da iyi hizmet verebilmek adına şu an bakım çalışmasında ve kısa bir süre sonra geri dönecek." denildi.

THODEX'ten açıkalama geldi

Türkiye'nin en büyük ve ilk global lisanslı kripto para borsası THODEX olarak, yatırım güvenliği, kaliteli hizmet ve kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza dünya çapında kripto para deneyimi sunuyor, üstün müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli yatırım ve iletişimi her zaman önceliklendiriyoruz.

Bu kapsamda, Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır.

THODEX nedir?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye'nin dördüncü kripto para borsası oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.