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Thodex mağduru 2019'da uyarmış: 'Çiftlik Bank gibi olacak'

Binlerce insanın mağdur olduğu Thodex hakkında 2019 yılında suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

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25.04.2021 10:04:33
Thodex mağduru 2019'da uyarmış: 'Çiftlik Bank gibi olacak'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü 'Kripto parada ilk vurgun: Sistemkoin' başlıklı yazısında, kripto para borsası Thodex'in ilk mağduru olan B.B.'nin anlattıklarını aktardı. Saymaz, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Thodex'in ilk kurbanı, B.B. adlı vatandaştı. B.B., o tarihte adı Koinex olan bu borsaya 29 Haziran 2019'da değeri 30 bin TL olan 1.6 milyon adet Dogecoin yatırdı. Bir gün sonra hesabı boşaltıldı. B.B., 9 Temmuz 2019'da Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Bugünleri işaret ederek, şunları yazdı:

'Çiftlik Bank gibi bir durumun yaşanması olasıdır. Böyle bir skandalın ve mağduriyetlerin yaşanmaması için yurtdışına çıkış yasağı konmasını arz ederim.'

Tabii ki, konmadı! Fakat B.B. de yılmadı. Koinex'in Thodex adını almasından sonra bir dilekçe daha verdi. İş yeri adresinin ve telefon numarasının aynı olduğuna dikkat çekti. Yine işlem yapılmadı! O gün Kripto Tosuncuk'un ifadesi alınsaydı, dolandırıcılığa devam edemeyeceklerdi. Yurtdışına çıkış yasağı konsaydı, elini kolunu sallayarak kaçamayacaktı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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