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Thodex'in kurucusu: Yatırımcılarla görüşmeye gittim

2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı belirtilen yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi.

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22.04.2021 16:38:20
Thodex'in kurucusu: Yatırımcılarla görüşmeye gittim

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor. Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

 

Mağdurlar kara kara ne yapacağını düşünürken, şirketin sahibi Özer'den bir açıklama geldi. Özer, kaçtığı iddialarını yalanlayarak, "Yatırımcılarla görüşmeye gittim" dedi.

 

Özer, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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