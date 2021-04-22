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Thodex'in kurucusu Özer'in havalimanındaki görüntüleri: Nereye gittiği belli oldu

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in havalimanındaki fotoğrafı ortaya çıktı.

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22.04.2021 13:00:24
Thodex'in kurucusu Özer'in havalimanındaki görüntüleri: Nereye gittiği belli oldu

Yaklaşık bir haftadır borsadan bankaya para transferinde sorun yaşanan, önceki gün de 'bakıma alınan' Thodex, dün itibariyle 'dört - beş günlüğü'ne işlemleri durdurmuştu.

Birçok yatırımcı cüzdanlarında bulunan parayı site kapalı olduğu için alamadığını belirtirken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına gittiği öne sürüldü. Özer hakkında, yapılan suç duyurusu sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan haberde, Özer'in 20 Nisan'da saat 19:50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirtildi.

Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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