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TIMETURK / EKONOMİ / Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı

Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı

Uber de Tesla'nın izinden giderek gelecekte kripto paraları kabul edeceğini açıkladı.

49 Dakika Önce
2022-02-16 09:35:45
Tesla'nın ardından Uber'den de kripto para atağı

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Bloomberg ile yaptığı görüşmede, Uber kullanıcılarının yolculukları için kripto para kullanarak ödeme yapabilmelerine sıcak baktığını söyledi. Ancak şirket, kripto paraların işletim ücretlerini düşürecek ve daha çevre dostu hale getirecek değişiklikleri bekleyerek temel olarak Tesla ile aynı yolu izliyor.

Khosrowshahi, "Uber gelecekte kriptoyu kabul edecek mi? Kesinlikle, bir noktada..." dedi ve devam etti: "Değişim mekanizması daha ucuz hale geldikçe, daha çevre dostu hale geldikçe, kriptoya biraz daha eğildiğimizi göreceksiniz."

Uber de kripto akımına katılırsa, başta Microsoft, AT&T ve Wikipedia olmak üzere halihazırda Bitcoin'i kabul eden bir dizi firmanın yanına eklenecek. Ancak kripto para birimleri ve NFT'ler gibi ilgili ürünler, kısmen fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen büyük miktarda enerjiyi kullandıklarından dolayı eleştiri alırken, diğer büyük şirketler daha isteksiz görünüyor.

Tesla, EV'leri için ödeme olarak Bitcoin'i kabul eden en öne çıkan şirketti, ancak uygulamayı yalnızca "madencilik daha sürdürülebilir enerjiye geçiş yaptıkça" tekrar kullanacağını söyleyerek askıya aldı. Ancak şirket kısa süre önce Cyberquad for Kids gibi bazı ürünleri için Dogecoin ödemelerini kabul etmeye başladı ve CEO Elon Musk bunun "işlemler için daha uygun" olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Chip Online .

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