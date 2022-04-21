TESLA hissesi nasıl alınır? Türkiye'den TESLA hissesi nereden alınır? Bankalardan TESLA hissesi alınır mı? ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi TESLA ilk çeyrekte rekor kar açıkladı. 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıklayan TESLA yatırımcılarını sevindirdi. Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi. Yaşanan gelişmelerden sonra Türk yatırımcılar TESLA hissesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı.

TESLA hissesi nasıl alınır? Türkiye'den TESLA hissesi nereden alınır? Bankalardan TESLA hissesi alınır mı? ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi TESLA ilk çeyrekte rekor kar açıkladı. 2022'in ilk çeyreğine ait bilançosunu açıklayan TESLA yatırımcılarını sevindirdi. Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi. Yaşanan gelişmelerden sonra Türk yatırımcılar TESLA hissesinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı.

Dünyanın en bilindik elektrikli otomobil markası olan TESLA'dan 2022 yılının ilk çeyreğine ait satış ve kar bilgileri paylaşıldı. Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde rekor kar ve gelir elde ettiğini duyurdu. ABD'li üretici ocak-mart döneminde 310 bin 48 araç satttı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi TESLA'nın karı, şirketin net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net kârı 2021'in ilk çeyreğinde 1,1 milyar dolar olmuştu. Elektrikli otomobil üreticisinin 2021'in ilk çeyreğinde 0,93 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

TESLA hissesi nasıl alınır?

TESLA hisseleri dünya üzerinde en fazla rabet gören hisselerin başında geliyor. TESLA ABD merkezli bir firma olduğu için ABD borsasına kayıltı. ABD Nasdaq borsasında işlem gören TESLA hisselerini online olarak alınıp satılabiliyor. Nasdaq borsası dünyanın en büyük 2. borsasıdır. Nasdaq borsasında işlem görmekte olup bu hisselerden bazıları şunlardır; Apple hissesi, adobe hissesi, facebook hissesi, Google hissesi, groupon hissesi, starbucks hissesi, tesco hissesi, tesla hissesi...

Türkiye'den TESLA hissesi nereden alınır?

Türkiye'de TESLA hissesi alımında Türk bankacılık sistemleri üzerinden yapılabilir. Türk bankaları dünya genelinde pek çok borsadan alım satım hizmeti sunuyor. TESLA hisseleri alımı ile ilgili bankanızla irtibata geçebilirsiniz.

TESLA nedir?

Tesla, Inc. veya kısaca Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Palo Alto, Kaliforniya merkezli bir Amerikan şirketi. Şirket aynı zamanda yenilenebilir/yeşil enerji ürünleri üreten kardeş şirketi olan SolarCity aracılığıyla evlere güneş paneli veya solar kiremit satarak araçları evde dahi temiz pil enerjisi depolanmasını sağlıyor. TSLA ismi ile NASDAQ borsasında işlem gören halka açık şirkettir. Tarihinde ilk defa 2013 birinci çeyreğinde hissedarlarına kar payı dağıtmıştır.

Temmuz 2003'te mühendis Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından "Tesla Motors" olarak kurulan şirketin adı, elektirik teknolojisine büyük katkılarından dolayı ünlü mucit ve elektrik mühendisi olan Nikola Tesla'dan gelmiştir. Mart 2015 itibarıyla, Tesla 2008 yılından bu yana yaklaşık 70.000 elektrikli araba teslim etmiştir.

Tesla aynı zamanda elektrikli motor parçalarını, lityum-iyon pil paketleri dahil olmak üzere Daimler ve Toyota otomotiv üreticilerine pazarlar. Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla 'yı ortalama tüketiciye uygun fiyatlarla elektrikli arabalar sunmayı hedefleyen bağımsız bir otomobil üreticisi olarak öngördüğünü açıkladı. Ortalama tüketici için çıkaracağı Tesla Model 3 fiyatının devlet teşvikleri haricinde 35.000 US$‘dan, teslimatların ise 2017 sonunda başlaması bekleniyor. Ayrıca Tesla 2015 yılında, PowerWall adında, ev kullanımı için bir batarya ürünü çıkardığını açıkladı. .