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TIMETURK / EKONOMİ / Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor

Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin Hindistan'da satışa çıkaracağı otomobillerde başarı sağlaması halinde, ülkede bir fabrika kurmalarının muhtemel olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-25 14:09:03
Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor

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Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Hindistan'da satışa çıkaracağı otomobillerde başarı sağlaması halinde, ülkede bir fabrika kurmalarının muhtemel olduğunu açıkladı. Diğer taraftan Musk'ın Hindistan hükümetinden, ithal edilen elektrikli otomobillerden alınan vergi oranının düşürülmesini talep ettiği bildirildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Elon Musk Twitter'da yaptığı açıklamada, Tesla Inc'nin Hindistan'da satışa çıkaracağı otomobillerde başarılı olması halinde, ülkede bir fabrika kurmasının olası olduğunu söyledi.

Tesla bu yıl, Hindistan'da satışlara başlamayı hedefliyor. Reuters'ın dayandırdığı kaynaklara göre şirket, Hindistan'da bakanlıklara ve ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Niti Aayog'a yazdığı bir yazıda, ithal edilen ve montajı tamamlanmış elektrikli otomobiller için federal vergilerin yüzde 40'a düşürülmesinin daha uygun olacağını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yerel üretimi artırmak amacıyla, ithal edilen ürünlerde uygulanan yüksek vergi oranları konusunda ısrarcı olması sebebiyle, hükümetin Tesla'nın talebini reddedebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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