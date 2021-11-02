Tesla-Hertz anlaşması haberi Musk’ın servetini uçurdu!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kiralama şirketi Hertz arasında sözleşme yapılacağı haberi hem Tesla'nın hisselerinde hem de şirketin CEO'su Elon Musk'ın servetinde artışa neden oldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile araç kirala şirketi Hertz arasında 100 bin araç siparişine yönelik sözleşme yapıldığı haberine Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şirketinin henüz Hertz ile sözleşme imzalamadığını belirtti. 'Tesla Silikon Vadisi Kulübü' hesabının, yükselen Tesla hisse fiyatları grafiğini gösteren paylaşımını alıntılayan Musk, "Tesla'nın üretimden çok daha fazla talep buluyor, bu yüzden Hertz'e yalnızca tüketicilerle aynı marjla araba satacağız. Hertz ile sözleşmenin ekonomimiz üzerindeki etkisi sıfır" ifadelerini kullandı.

Ancak sipariş haberi karşısında Tesla'nın hisseleri yükseldi ve Musk, serveti 300 milyar dolara ulaşan ilk insan oldu.

Musk, şu an itibarıyla Warren Buffet'tan 3 kat daha zengin.

Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı olan Buffet, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösteriliyor.

Çince şiir paylaşımı ne anlama geliyor?

Bu arada Musk'ın sosyal medya gündeminde yine ilk sıralarda yer almasının bir diğer nedeni de paylaştığı Çince şiir. Musk, 192-232 yılları arasında yaşamış Çinli şair Cao Zhi'ye atfedilen ve 430'da yayınlandığı sanılan şiiri İngilizce 'insanoğlu' notuyla paylaştı. Anlatıya göre şiirde fasulyeler üzerinden Cao Zhi ve yönetimde söz sahibi erkek kardeşi Cao Pi arasındaki anlaşmazlık anlatılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.