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TIMETURK / EKONOMİ / Tesla'dan 1.1 milyar dolarlık rekor kâr

Tesla'dan 1.1 milyar dolarlık rekor kâr

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1.1 milyar dolara ulaştı.

47 Dakika Önce
2021-07-27 00:27:20
Tesla'dan 1.1 milyar dolarlık rekor kâr

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Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net kârı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artarak 1.1 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin kârı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11.9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0.44 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1.45 dolar oldu.

Tesla, nisan-haziran döneminde dünya genelinde 200 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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