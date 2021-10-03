Tesla, analistleri şaşırttı! Çip sıkıntısına rağmen rekor kırdı

Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın satış rakamları beklentilerin ötesine geçti. Şirket, küresel çip sıkıntısına rağmen 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 241 bin 300 adet elektrikli araç teslimatı yaptığını açıkladı.

Elektrikli araba üreticisi Tesla'nın satış rakamları beklentilerin ötesine geçti. Şirket, küresel çip sıkıntısına rağmen 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 241 bin 300 adet elektrikli araç teslimatı yaptığını açıkladı. Bu yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Analistler, Tesla'nın yaklaşık olarak 220 bin civarında kalacağını tahmin etmişlerdi.

Şirket, 30 Eylül'de sona eren dönemde 237 bin 823 adet araba üretti. Bunun 228 bin 882'si daha uygun fiyatlı modeller olan Model 3 ve Y'den oluşuyordu. 8 bin 941 adet ise Model S ve X araçlarıydı. Üretim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15 oranında arttı.

Tesla, bir önceki çeyrekte 201 bin 250 araç teslim etmiş, 206 bin 421 adet üretim yapmıştı. Şirketin açıklamasında, “Bir arabayı teslimatı bitmiş ve tüm evrak işleri tamamsa teslim edilmiş olarak sayıyoruz. Bu nedenle gerçek rakam, yüzde 0.5 veya üzerinde bir değişim gösterebilir.” denildi.

Tesla'nın 2020 yılı boyunca araç teslimi 499 bin adetti. Henüz, dördüncü çeyrek rakamları dahil edilmeden, 2021 yılında 627 bin adet geçildi.

Bilançosunda milyar dolarlık Bitcoin var

Öte yandan Tesla, MicroStrategy ile birlikte BTC‘ye en çok yatırım yapan şirketlerden. Temmuz ayındaki rakamlar, şirketin o dönemki fiyatlarla 1.31 milyar dolarlık BTC'ye sahip olduğunu gösteriyordu.

Tesla'nın 20-25 Ekim tarihleri arasında gelmesi beklenen bilanço açıklamasında Bitcoin'lerine ekleme yapıp yapmadığı görülecek. Elektrikli araç devinin Bitcoin'i yeniden ödeme yöntemi olarak kabul edip etmeyeceği ise merakla bekleniyor. Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz aylarda, Bitcoin madenciliğindeki enerji kullanımının yüzde 50'sinden fazlasının temiz enerji olması halinde bunu yapacaklarını söylemişti.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.