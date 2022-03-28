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TIMETURK / EKONOMİ / TESK'ten 'KDV indirimi' için teşekkür

TESK'ten 'KDV indirimi' için teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

12 Dakika Önce
2022-03-28 22:47:33
TESK'ten 'KDV indirimi' için teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu"

Bendevi Palandöken, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum" dedi.

tesk-esnaf-kdv .

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