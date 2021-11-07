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TIMETURK / EKONOMİ / TESK'ten esnaf için emeklilik talebi

TESK'ten esnaf için emeklilik talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, 'Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı.' ifadesini kullandı.

37 Dakika Önce
2021-11-07 00:08:46
TESK'ten esnaf için emeklilik talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, "Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." ifadesini kullandı.

Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamayanlar

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini belirtti.

Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade eden Palandöken şunları kaydetti:

"4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı."

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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