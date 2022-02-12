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TIMETURK / EKONOMİ / TESK: KDV indiriminin fiyatlara yansımasını bekliyoruz

TESK: KDV indiriminin fiyatlara yansımasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimini beklediğini belirtti.

52 Dakika Önce
2022-02-12 21:11:19
TESK: KDV indiriminin fiyatlara yansımasını bekliyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz. Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli" dedi.

“Çok iyi denetlenmeli”

Palandöken, KDV indiriminin fiyatlara yansımasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren uygulamaya giren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Temel gıdada yüzde 7 oranındaki indirim esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir" diye konuştu.

Palandöken, perakende satışlardaki yüzde 7 oranındaki KDV indiriminin, Hazineye gelir kaybına neden olmayacağını, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını tahmin ettiklerini vurgulayarak, "Toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesi ile esnafın üzerindeki vergi yükü azalacağı için kayıt dışılık da azalacaktır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır. Ancak, sadece temel gıdada değil tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Tüm gıda ürünlerinin KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinde vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve deterjan ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken düşer" ifadesini kullandı. DHA .

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