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TESK: Faturalarda yaz/kış tarifesi uygulansın

TIMETURK / EKONOMİ / TESK: Faturalarda yaz/kış tarifesi uygulansın

TESK: Faturalarda yaz/kış tarifesi uygulansın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini istedi.

2 Saat Önce
2021-11-07 21:28:54
TESK: Faturalarda yaz/kış tarifesi uygulansın

Palandöken, "KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı. Palandöken, yazılı açıklamasında, faturalardaki vergi oranlarının tüketim bedeline yaklaştığını bildirdi.

"KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli"

Elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Elektrik ve doğal gaz, kış aylarına girdiğimiz ve koronavirüs salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

TRT payı

Palandöken, KDV oranının düşürülmesinin birçok kesimi mutlu edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın 4'te 1'ini harcadığımız bu temel faturalarda, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesiyle elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Salgın sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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