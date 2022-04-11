Emekli ve memurların zam oranları merak konusu oldu. Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura zam oranları kesinleşti mi? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Yıl sonunda yüzde 30.95 zam yapıldıktan sonra gözler yeni zamma çevrildi. Temmuz ayında tekrar zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam oranı uygulanacağı tartışılıyor. İşte detaylar...

Emekli ve memurların zam oranları merak konusu oldu. Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura zam oranları kesinleşti mi? Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak? Yıl sonunda yüzde 30.95 zam yapıldıktan sonra gözler yeni zamma çevrildi. Temmuz ayında tekrar zam alacak olan memur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam oranı uygulanacağı tartışılıyor. İşte detaylar...

Temmuz zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı.

Memur ve memur emeklilerine her yıl iki kez zam yapılıyor.

Emekli ve memura zam oranları kesinleşti mi? TÜİK verilerine göre bu yılın ilk üç ayındaki enflasyon oranı yüzde 22.80 gerçekleşti. Buna göre, memur maaşında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için de şimdiden yüzde 22.81 zam uygulanabileceği düşünülüyor.

Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

6 ayda bir yapılan memur ve memur emeklisi zammının netleşmesi için, 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor. Dolayısıyla nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon oranlarının da belli olması gerekiyor.

Geçtiğimiz ayların enflasyon oranlarına göre de yüzde 22,81 oranında zam kesinleşti. .