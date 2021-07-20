Temmuz sıcağı piyasaları bunaltacak

Piyasa beklentileri teşviklerin Eylül ayında kalkacağı yönünde birleşiyor. Haftanın en önemli verileri ise Cuma günü ekonomik aktiviteyi gösterecek Temmuz ayı flash PMI verileri olacak

Dün arife nedeniyle yarım gün piyasalar açık kaldı. Devamında ise tatil boyunca kapalı kalacak. Piyasalarımızın

kapalı olduğu dönemde önemli bir veri akışı beklenmiyor. Haftanın en önemli gelişmesi Perşembe günü ECB Para Politikası Kurulutoplantısı olacak.

Teşvikler eylülde kalkar mı?

Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin değerlendirmesine göre; Bu toplantıda yeni enflasyon hedefi, pandemi teşvik programının ne zaman kaldırılacağına yönelik yönlendirme bekleniyor. Piyasa beklentileri teşviklerin Eylül ayında kalkacağı

yönünde birleşiyor. Haftanın en önemli verileri ise Cuma günü ekonomik aktiviteyi gösterecek Temmuz ayı flash PMI verileri olacak. ABD'de açıklanacak şirket karlarının zayıf ekonomik veri akışı nedeniyle daha fazla borsalar yönünde belirleyici olmasını bekleyebiliriz.

Covide yönelik endişeler

Kurumsal değerlendirmede şunlara yer verildi: "Dünya piyasaların gündemini belirleyecek diğer maddelerin başında Asya'da etkili olan delta varantlarda yaşanan artış sonrasında Avrupa'da da artış, covide yönelik endişelerin bu

hafta etkili olması beklenebilir. ABD piyasalarında ikinci çeyrek kar rakamları açıklanmaya başlandı. Piyasanın güçlü kar sezonu beklentisinin ötesinde gelen karlılıklara rağmen ABD piyasaları geçen hafta sönük geçirdi. Cuma günü ise güçlü perakende satışları ve kar rakamları yerine Michigan Tüketici Güven Endeksi anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisinin %4.8'e yükselmesi korku yarattı"

"Veri olarak az ama gündem olarak ABD'de enflasyon ve Avrupa'da artan covid vakaları bu hafta için belirleyici olacaktır. Dolar/TL'de yükselen ana kanal desteğini test etti. Dolar/TL'de uygun koşullar oluşmamasına rağmen yine de 8.50 seviyesinin altını gördü. Yurt içi yerleşiklerin bayram tatili öncesinde TL talebi etkili

olmuş olabilir." denilen değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı:

Enflasyon korkusu

"Teknik olarak 8.48'den yükselen kanal desteği Cuma günü test edildi ve 8.517'den haftayı tamamladık. FED toplantısı öncesinde yurt dışında dolar talebi güçlenebilir. Bu nedenle 8.48- 8.52 aralığı bir alım fırsatı oluşturuyor olabilir. BIST 100'e düşen ana kanal direncimiz 1368'e geriledi. Düşen kanal ana direnci Perşembe ve Cuma günkü işlemlerde etkili oldu. Dün itibariyla 1368'e geriledi. Bayram boyunca yurt dışı piyasalar enflasyon korkusu ve FED'in adımları etkili olursa bayram dönüşünde BIST 1328-1343 bandında açılabilir. Ana desteğimiz ise 1300 seviyesinde olacaktır. Bayram dönüşü ikinci çeyrek kar beklentileri ve FED faiz kararı toplantısı yakından takip edilecek"

Dolarda 8.50 seviyeleri

Analizde şunlara yer verildi:

"Dolar/TL'de yükselen ana kanal desteğini test etti. Dolar/TL'de uygun koşullar oluşmamasına rağmen yine de 8.50 seviyesinin altını gördü. Yurt içi yerleşiklerin bayram tatili öncesinde TL talebi etkili olmuş olabilir. Teknik olarak 8.48'den yükselen kanal desteği Cuma günü test edildi ve 8.517'den haftayı tamamladık. FED toplantısı öncesinde yurt dışında dolar talebi güçlenebilir. Bu nedenle 8.48- 8.52 aralığı bir alım fırsatı oluşturuyor olabilir.

BIST 100'e düşen ana kanal direncimiz 1368'e geriledi. Düşen kanal ana direnci Perşembe ve Cuma günkü işlemlerde etkili oldu. Dün 1368'e geriledi. Bayram boyunca yurt dışı piyasalarenflasyon korkusu ve FED'in adımları etkili olursa bayram dönüşünde BIST 1328-1343 bandında açılabilir. Ana desteğimiz ise 1300 seviyesinde olacaktır. Bayram dönüşü ikinci çeyrek kar beklentileri ve FED faiz kararı toplantısı yakından takip edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.