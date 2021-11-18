Temizlik Deterjan Pazarı’yla Her Yerde!

Türkiye’nin dijital ve genel satış alanlarında, otomobil, ev ve endüstriyel temizlik ürünlerinin üreticisi olan Anakim, 2018 yılında perakende satış üzerinden temizliği birçok alana taşıdı. İhracat piyasasında yeni projeler geliştirerek, temizlikte yeni bir dönem başlattı.

Anakim Parekende Satış

Ocentox, omis, Velax, limon ruhu ve oto temizlik ürünleri de olmak üzere deterjanpazari.com üzerinden erişim sağlayabileceğiniz dijital alanda, perakende satışın da bütün imkanlarını sunan Deterjan Pazarı, kendi üretimi bünyesinde arge ekibinin katkılarıyla da farklı markaları da piyasaya kazandırdı.

Piyasa analizleri ve verimlilik testleriyle, temizlik alanında geniş bir katalog düzenleyerek perakende satış, dijital satış ve mahalleniz bakkalına kadar uzanan geniş bir temizlik ürünü pazarı oluşturdu.

Bu Pazarda Temizlik Var!

Türkiye'nin geniş çaplı temizlik ürünlerini, verimliliği test edilmiş ve en iyi koşullarla paketlenmiş ürünlerle sunan arge, dağıtım ve üretim firması olmanın bütün avantajlarıyla tüketiciyle buluşturan Deterjan pazarlama, 2002 yılından günümüze tecrübe ve ayrıcalıklarla sizin için en iyisini yapmaya çalışıyor.

2018 yılında perakende satışı genişleterek, otomobil, endüstriyel temizlik ürünleri ve ev temizliği alanında en iyi kimyasal karışımlarla hızlı ve verimli temizliğin ilkelerine uyarak üretimler yapıyor. Her geçen gün yeni satış alanları belirleyerek, markasının değer kazanmasını ve tüketiciyle en hızlı şekilde buluşmasını sağlayarak, üretimde ve temizlikte en iyi sonuçların elde edilmesi için büyük bir ekibe yer veriyor.

https://www.deterjanpazari.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.