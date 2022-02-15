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Temel gıdanın ardından üç sektöre daha KDV indirimi geliyor

TIMETURK / EKONOMİ / Temel gıdanın ardından üç sektöre daha KDV indirimi geliyor

Temel gıdanın ardından üç sektöre daha KDV indirimi geliyor

Temel gıdaların ardından özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtiliyor.

3 Saat Önce
2022-02-15 08:08:02
Temel gıdanın ardından üç sektöre daha KDV indirimi geliyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.

Konutlarda da 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor. .

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