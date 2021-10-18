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TIMETURK / EKONOMİ / Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı

Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı

Fiyatlardaki artış ve taksit sınırı cep telefonu satışlarını olumsuz etkiledi. Son dönemde hem bireysel tüketiciler hem de şirketler kiralamaya yöneldi. Kiralamada sadece bir ayda yüzde 100 artış var.

44 Dakika Önce
2021-10-18 20:37:03
Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı

Döviz kurlarındaki yüksek seyir ve taksit sayısının azalması nedeniyle akıllı telefon satışları düştü. Bazı tüketiciler ve şirketler farklı arayışlara yönelirken, normalde telefon için yaygın bir tercih olmayan kiralamaya talep arttı.

Kiralabunu.com Kurucu Ortağı CEO'su Sinan Ventura, yaptığı açıklamada, kısa dönem kiralama talebinde sadece bir ayda yüzde 100'den fazla artış olduğunu söyledi. Ventura, son aylarda bu yükselişi hep gördüklerini dile getirdi.

Sinan Ventura'ya göre, bunun en önemli nedeni yükselen fiyatlar. Ventura, bir ön ödeme olmaması ve kredi kartının bloke edilmemesi de tüketicileri kiralama için teşvik ettiği görüşünde.

AYLIK 250 TL İLE 800 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İnternetten cep telefonu kiraları aylık en düşük 250 liradan başlıyor, modeline göre 800 liraya kadar çıkıyor. Sadece cep telefonu da kiralanmıyor. Neredeyse tüm elektronik ürünlere ulaşmak mümkün.

TELEFONDAN SONRA EN YÜKSEK TALEP AKILLI SAATLERE

Akıllı saatlerin kiralama ücretleri ise aylık 50 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Kiralanan diğer ürünler arasında kamera, kulaklık, tablet, robot süpürge ve elektrikli scooter da bulunuyor.

Ventura'nın verdiği bilgilere göre, kiralanan ürünler sigorta ile güvence altında. Ürünün tüketicide düşürülmesi ya da arızalanması durumunda oluşan masrafın sadece yüzde 30'u tüketiciden tahsil ediliyor.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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