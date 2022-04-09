Telefon tarifelerine zam yapıldı! Mobil tarifelere ne kadar zam yapıldı? En ucuz telefon tarifesi paketi kaç TL oldu?

Telefon tarifelerine zam yapıldı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından yayımlanan kurul kararına göre; mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL'ye yükseldi. Peki ama cep telefonu tarifelerine yüzde kaç zam yapıldı? En ucuz telefon tarifesi paketi kaç TL oldu? Mobil tarifelere ne kadar zam yapıldı? İşte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mobil tarifelerindeki artış...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) tarafından yayımlanan kurul kararına göre; mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL'ye yükseldi. Peki ama cep telefonu tarifelerine yüzde kaç zam yapıldı? En ucuz telefon tarifesi paketi kaç TL oldu? Mobil tarifelere ne kadar zam yapıldı? İşte Vodafone, Turkcell, Türk Telekom mobil tarifelerindeki artış...

Mobil tarifelere ne kadar zam yapıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil iletişim hizmetlerinde uygulanan azami ücret tarifesine uygulanan zammı duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında genel tabloya bakılacak olursa; yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

Yurtdışı aramalarında ne kadar zam yapıldı?

Yurtdışı aramanın dakika ücreti 12.23 TL'ye yükseltilirken, hat devir ücreti 23.32 TL'ye, numara değişikliğinin ve SIM kart değişikliğinin ücreti 53.20 TL'ye, açma /kapama ücreti 54.27 TL'ye, yurtdışı mesaj ücreti ise 88.49 TL'ye çıkartıldı.

En ucuz telefon tarifesi paketi kaç TL oldu?

Yapılan zam sonrasında firmalardan henüz bir açıklama gelmedi. Paketlerin güncellenmesinin ardından yeni fiyatları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .