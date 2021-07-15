Tekstar kurumsal giyim sektöründe ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik farkındalık yaratıyor.Üretim kültürünü sürdürebilirlik çerçevesinde şekillendiren Tekstar Türkiye’nin sürdürülebilir kurumsal giyim üretimi ve ihracatı konusunda başrol oynamayı hedefliyor.

Tekstar yenilikçi tedarikçileri sayesinde, geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan kurumsal giyim ve promosyon tekstil ürünleri sunan Türkiye pazarındaki ilk üreticilerden biri olarak tanınan bir firma. Kurumsal Giyim sektöründeki olumlu değişim için katalizör olmayı amaçlayan Tekstar, diğer şirketlere de sürdürülebilir bir dünya için örnek oluyor. Özgün tasarım ve yüksek kalite anlayışıyla, yerli ve global kuruluşların kurumsal kimliğine paralel giyim ihtiyaçlarını, yüksek kalitede ürünlerle karşılayan Tekstar, ekolojik sürdürülebilirlik politikasını üretimine yansıtıyor. Hammadde tercihi, tasarım, üretim, kullanım ve atık olmak üzere tüm süreçlere yön veren felsefesini, kuruma özel hazırlanan koleksiyondaki her yeni ürüne tasarım, konfor, işlevsellik ve dayanıklılıktan hiçbir şekilde ödün verilmeden uyguluyor.

Aykut Tarakçıoğlu: “Tekstar, iş kıyafeti endüstrisinde sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi çabalar göstermeye devam edecek.”

Tekstar Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil Mühendisi Aykut Tarakçıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu; “Ekolojik sürdürülebilir tekstil imalatını teşvik etmek, hem kullanıcı hem de kurumların talebi olması çok önemli. Bundan bağımsız talep olsun veya olmasın Tekstar, 2030 yılına kadar kullanılan kumaşların yüzde 70'inin sürdürülebilir özelliklere ve daha düşük çevresel ayak izine sahip sürdürülebilir kumaşlar olmasını amaçlamaktadır. “ dedi.

“Kumaş teknolojisi, Tekstar giysilerinin tasarımında ve geliştirilmesinde her zaman önemli bir güç olmuştur. Konfor ve işlevsellik, esneklik ve dayanıklılık sağlayan kumaşlar, ürün yelpazesindeki her bir ürünün temel bileşenleridir. ürünlerindeki geleneksel kumaşları sürdürülebilir kumaşlarla örneğin geri dönüştürülmüş polyester gibi mevcut en ekolojik tekstil yeniliklerini ürünlerinde kullanmaktadır.” açıklamalarını yapan Tekstar Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil Mühendisi Aykut Tarakçıoğlu sürdürülebilir bir gelecek için kurumsal giyimde gerçekleştirilebilecek alternatifleri şöyle anlattı: “Sürdürülebilirlik karşıtı; kısa süreli kullanım, düşük kalite, sık tüketim ve artan tekstil atıkları ile karakterize “Hızlı Moda”ya olan yoğun bağımlılık önemli bir konu. Ama tekstil sektöründe moda haricinde ihtiyaç bazlı giyim alanları da var. Kişisel koruyucu giyim, üniformalar, kurumsal giyim ya da promosyon alanlarında üretilen tekstil ürünlerinin etkilerini azımsamak ve endüstrinin bu kısımlarını sürdürülebilir bir çevre sorumluluğundan hariç tutmamak gerek.

Aykut Tarakçıoğlu: “Kurumsal giyim endüstrisindeki olumlu değişim için öncü konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz!”

Kurumsal giyim endüstrisindeki olumlu değişim için öncü konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz ve diğer şirketlerin de sürdürülebilir bir dünya için bunu takip etmesini umuyoruz. Herkesin olumlu bir değişim yapma potansiyeli vardır ve başkalarının da aynı şeyi başarmasına yardımcı olmak için öğrendiklerimizi paylaşmak istiyoruz. Tekstil ve kurumsal kıyafet endüstrisinin yapabileceğine inandığımız olumlu değişime ulaşmak için sınırları zorlamaya, yenilik yapmaya ve bilgiyi paylaşmaya devam edeceğiz.”

Tekstar, kurumsal giyim ve iş elbiseleri sektöründe sürdürülebilirliğe yönelik yenilikçi yöntemler kullanmaktadır, örneğin kullanılan ürünleri geri alma programları geliştirerek ve geri dönüştürülmüş polyester gibi mevcut en ekolojik tekstil yeniliklerini müşterileri ile paylaşarak, uygulama ve kullanımıteşvik edilmekte ve ayrıca; tekstil ana hammaddesi olan kumaş ve aksesuar tercihinin sürdürebilir çevre açısından önemli etkenler olduğu konusunda farkındalık yaratmaktadır.

Tarakçıoğlu: “Sürdürülebilir hammaddeler kullanmak ekolojik yaşam için çok önemli!”

Tekstar birincil olarak üretiminin sürdürülebilirliği onaylanan “BetterCotton” sertifikalı kumaşlar kullandıklarını söyleyenAykut Tarakçıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sürdürülebilir pamuk, tekstilde kullanılan hammaddelerin yüzde 55%i pamuk olduğu göz önünde bulundurulursa, sektörel açıdan çok önemlidir. Sürdürülebilir pamuk, çevreye bırakılan karbon ayak izlerinin en aza indirgendiği, tarım işçilerinin hayat şartlarının gözetildiği, ve bir yandan da ekolojik kısıtlamaların göz önünde bulundurularak ekonomik değerlere de önem verecek şekilde üretiminin gerçekleştirildiği pamuk olarak tarif edilmektedir. Tekstar birincil olarak üretiminin sürdürülebilirliği onaylanan “BetterCotton” sertifikalı kumaşlar kullanmaktadır.

Tekstar yenilikçi tedarikçileri sayesinde, geri dönüştürülmüş polyesterden yapılan kurumsal giyim ve promosyon tekstil ürünleri sunan Türkiye pazarındaki ilk üreticilerden biridir. Atık PET şişelerinin toplanarak, çevreci bir şekilde dönüştürülmesiyle üretilen bu hammadde kalite açısından yani polyesterle hemen hemen aynı olmakla birlikte, üretimi normal polyestere kıyasla %59 daha az enerji gerektirmektedir ve CO2 emisyon salınımı %32 oranında daha azdır. Ayrıca PET geri dönüşümü sayesinde hem yeni polyester hammadde kullanımından kaçınılmakta, hem de çevredeki atık miktarını azaltılmaktadır.WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) verilerine göre plastikler, Akdeniz sahillerinde bulunan deniz atıklarının % 95'ini temsil ediyor. Avrupa'da her yıl denize 150 ila 500 bin ton plastik dökülüyor. Geri dönüştürülmüş polyesterin benimsenmesini teşvik etmek çevreye salınan atık miktarını azaltmış oluyor.

Tedariği henüz pek yaygın olmamakla birlikte çevreye olan etkilerinden dolayı tedarik zincirine erişime arttığı anda tercih edilmesi gereken en önemli diğer hammaddeler de geri dönüştürülmüş pamuk ve yündür. Çünkü sadece pamuklu bir tişört üretimi için 3 bin litreye yakın – bir bireyin yaklaşık 2,5 yıllık içecek su tüketimi kadar- su harcanmaktadır.(WWF) Geri dönüştürülme sayesinde yıkama ve boyama işlemlerine ihtiyaç duyulmayacaktır. Böylelikle kaynak tüketimi azalırken bu işlemlerden kaynaklanacak su kirliliğinin de önüne geçilecektir.

Viscose / Rayon, Lyocell, Modal ve Cupro gibi yapay selülozik elyaflar, pamuktan sonra ikinci en büyük selülozik elyaf grubunu oluşturur.Sürdürülebilir kumaşlar tercih ederken içerisindekiselülozik esaslı liflerin sorumlu kaynaklardan ve çevreye zarar vermeyen proseslerle elde edilmesi önemlidir.

Ayrıca kumaş ve aksesuar tedariğinde güvenilir sertifikasyonlara sahip sağlayıcılar ile çalışmak, ürünlerde zararlı maddeler içermemesini sağlamakla birlikte atık su ve kimyasal yönetimini iyileştirmelerine ve su kaynaklarına giren kirleticilerin azalmasına yardımcı olur. Tekstar, yalnızca OEKO-TEX sertifikasına sahip kumaş ve aksesuar tedarikçileriyle çalışmaktadır, böylece ürünlerin kumaşı haricinde her bileşeninin, yani her iplik, düğme ve diğer aksesuarlar test edilerek insan sağlığına zararsız olduğu kanıtlanmıştır.

Sürdürülebilir üretim, malzeme, enerji ve su tüketimlerine dikkat edilerek, küçük ve büyük bütün işletmeler tarafından uygulanabilir.” Dedi.

Aykut Tarakçıoğlu Kimdir?

1971, İzmir doğumlu Aykut Tarakçıoğlu, Tekstil Mühendisliği eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, profesyonel hayata uluslararası ticaret şirketi EDPA New York temsilciliğinde başladı, Buradaki görevini 2000 yılına kadar sürdürdükten sonra Tekstar USA LLC ve Tekstar Tekstil Ticaret Ltd. şirketlerini kurdu. Tekstil Mühendisliği eğitiminin ardından başladığı profesyonel çalışma hayatında; imalat, planlama, tedarik, pazarlama ve satış gibi sektörün farklı alanlarında edindiği tecrübelerini tekstil sektörüne yatırım yaparak değerlendirdi.

Aykut Tarakçıoğlu halen Tekstar Grubu bünyesindeki Tekstar USA LLC ve Tekstilci Tekstil ve 212 Promosyon'un yönetim kurulu başkanlığını yapmakta veyükseköğretim kurumlarında Tekstil alanında eğitimler vermektedir. Ayrıca bir çok global tekstil organizasyonunda çözüm ve proje ortaklığı yapmaktadır.

Aykut Tarakçıoğlu, Banu Aksoy Tarakçıoğlu ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Tekstar Hakkında

Tekstar Şirketleri, 2000 yılında Tekstar USA LLC ve Tekstar Ticaret Ltd. Şirketi olarak kuruldu. Geçtiğimiz 21 senede Tekstar Şirketleri İstanbul merkezi haricinde Sinop, Türkiye'deki ve Mısır'daki üretim tesisleriyle gücüne güç kattı. 2000 yılından itibaren özellikle tekstil ürünleri konusunda aktif olan Tekstar Şirketleri, tekstil imalatı ve tedariki konusunda kendi alanında öncü bir firmadır. Kuruluşundan beri dünyada ve Türkiye'de birçok önemli markanın ve perakende zincirinin hem tedarikçisi hem çözüm ortağıdır. Tekstar Şirketleri günümüze kadar 70 milyonun üzerinde tekstil ürününü Türkiye, Avrupa ve Amerika pazarına sunmuş bulunmaktadır.

Tekstar, yurtiçi ve yurtdışı üniforma, premiumpromosyon ve kurumsal giyim sektöründe özgün tasarım ve yüksek kalite anlayışıyla, yerli ve global kuruluşların kurumsal kimliğine paralel özel giyim ihtiyaçlarını, uluslararası standartlarda üretilen yüksek kalitede ürünlerle karşılıyor. Tekstar, tasarımdan üretime tüm süreçlerde kullanıcı ihtiyaçları ve fonksiyonelliğini esas alarak, lojistik dahil tedarik, dağıtım ve satış sonrası hizmetlerin tümünü bünyesinde barındırıyor, bu anlamda sektördeki ürün ve hizmet sunumu ile farklılığını gösteriyor.

Kalite yönetim sistemini ISO 9001:2015 ile sertifikalandıran Tekstar, ayrıca ISO

14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği sistemi sertifikalarına da sahip olup İstanbul ve Sinop üretimhanelerindeAmfori BSCI Kalite denetimlerinde B skoru almış olup, Sedex6.1Smeta denetimlerinde de başarılı bulunmuştur.

Daha fazla bilgi için www.tekstar.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.