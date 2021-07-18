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TIMETURK / EKONOMİ / Teknosa yeniden Akmerkez’de hizmet vermeye başladı

Teknosa yeniden Akmerkez’de hizmet vermeye başladı

Teknoloji perakende şirketi Teknosa, 7 yıl aradan sonra İstanbul Akmerkez Alışveriş Merkezi’nde yeniden mağaza açtı.

1 Saat Önce
2021-07-18 09:43:44
Teknosa yeniden Akmerkez’de hizmet vermeye başladı

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Teknoloji perakende şirketi Teknosa, 7 yıl aradan sonra İstanbul Akmerkez Alışveriş Merkezi'nde yeniden mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, kapsamlı müşteri deneyimi sunmak için mağaza yatırımlarında hız kesmiyor. Bu yıl içinde açtığı son mağazalarla birlikte Türkiye'nin 69 ilinde 200'den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, İstanbul'daki 36'ncı mağazasını Akmerkez AVM'de açtı. 2007-2014 yılları arasında da Akmerkez'deki mağazasından teknoloji severlerle buluşan Teknosa, 7 yıl aradan sonra kaldığı yerden hizmete devam ediyor.

Akmerkez'de standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 450 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya hariç ihtiyaç duyulan tüm teknoloji ürünlerini bulmak mümkün olacak. Teknosa, 2021 yılı içinde yeni mağaza yatırımlarına devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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