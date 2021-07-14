Teknosa mağazaları Türkiye’nin 69 iline yayıldı

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, geçen haftalarda Sakarya ve Kahramanmaraş’ta açtığı mağazaların ardından Şanlıurfa Piazza AVM’de de teknoloji severlerle buluştu.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Teknosa, geçen haftalarda Sakarya ve Kahramanmaraş'ta açtığı mağazaların ardından Şanlıurfa Piazza AVM'de de teknoloji severlerle buluştu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji alışverişinde en kapsamlı müşteri deneyimine odaklanarak mağaza yatırımlarını sürdüren şirket, Şanlıurfa'daki açılışla birlikte mağazalarının bulunduğu il sayısını 69'a, lokasyon sayısını 208'e çıkardı.

Şanlıurfa Piazza AVM'de standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 650 metrekarenin üzerinde satış alanına sahip olan ilin ilk Teknosa mağazasında, beyaz eşya hariç tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.