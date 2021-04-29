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19:48
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Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar

Teknosa, akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine, ev aletlerinden aksesuarlara farklı ürün gruplarında Anneler Günü'ne özel kampanyalarına başladı.

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29.04.2021 11:47:14
Teknosa'dan Anneler Günü'ne özel kampanyalar

Teknosa, akıllı telefonlardan kişisel bakım ürünlerine, ev aletlerinden aksesuarlara farklı ürün gruplarında Anneler Günü'ne özel kampanyalarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, annelerini mutlu etmek isteyen teknolojiseverlere farklı ürün gruplarında indirim ve fırsatlar sunuyor.

Tercihlerde öne çıkan akıllı telefonları indirimli fiyatlarla kampanyaya dahil eden Teknosa'da 3-9 Mayıs'ta Huawei P40 Lite ve Samsung A51 telefon satın alanlara Okka Minio kahve makinesi, Samsung Galaxy A21s satın alanlara Fakir Trinity blender ve Casper Via E4 telefon satın alanlara Rowenta Elite saç kurutma makinesi de hediye ediliyor.

- Elektrikli ev aletlerinde yüzde 50'ye varan indirim

Kişisel bakım ve elektrikli ev aletlerinde yüzde 50'ye varan indirim imkanı sunan Teknosa, özellikle evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte öne çıkan ev aletlerindeki arayışlara cevap veriyor.

26 Nisan-9 Mayıs'ta farklı seçeneklerde kablosuz şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, buharlı el ve buhar kazanlı ütüler, kahve grubu ve mutfak gereçleri indirimli fiyatlarla Teknosa'da satışa sunuluyor.

Yeni nesil TWS markalı bluetooth kulaklıklarda yüzde 25'e varan indirimler ile tüm bluetooth speakerlarda yüzde 35'e varan indirimler de 16 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

- Tam kapanmada online platformlarda hizmet kesintisiz devam edecek

Teknosa, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma gereği, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Türkiye genelindeki tüm mağazalarının faaliyetlerine geçici süreyle ara veriyor.

Kapanma sürecinde ihtiyaç duyulan teknoloji ürün ve hizmetlerine teknosa.com'dan, Teknosa mobil uygulamasından ve 0850 222 55 99 numaralı çağrı merkezinden kesintisiz olarak ulaşmak mümkün olacak. Teknosa, pazar günleri hariç, seçili CarrefourSA mağazalarındaki Teknosa satış alanlarında da hizmet vermeye devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan