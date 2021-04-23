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Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapacak

Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verildi.

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23.04.2021 21:08:08
Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapacak

Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verildi.

Teknosa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasında, son yıllarda özellikle Kovid-19 sonrası dönemde perakendecilikte e-ticaret kanalının önemi artarken, geleneksel mağazacılık ile e-ticaret kanalındaki deneyimi en etkin şekilde sentezleyen oyuncuların hızla büyümeye ve sektörlerinin kazananı olmaya devam ettiklerinin görüldüğü belirtildi.

Bu bağlamda, son yıllarda tüketici elektroniği perakendeciliğinde dünyada öne çıkan kritik stratejilerden birisinin de perakendecilerin kendi bünyesinde pazaryeri yetkinliklerini oluşturması olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde, küresel çapta önde gelen tüketici elektroniği perakendecilerinin bir çoğunun online kanallarına pazaryeri fonksiyonlarını dahil ederek müşterileri için daha güçlü bir değer yarattığı ve büyüme ivmelerini çok güçlü şekilde arttırdıkları gözlenmektedir. Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz sonucu, Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde ana stratejik önceliklerimizden biri olarak, Teknosa'nın güçlü perakendecilik kaslarını daha da ileriye taşıyacak şekilde pazaryeri yetkinliklerinin oluşturulması için çalışmalara başlanması Teknosa Yönetim Kurulu'nca 21 Nisan 2021 tarihinde görüşülerek karara bağlanmıştır.'

Açıklamada, üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine 'teknosa.com' üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanımak ve böylece Teknosa müşterilerinin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adreslemek üzere tasarlanan pazaryerinin, Teknosa'nın mağazacılık ve çevrim içi kanallardaki mevcut güçlü yetkinliklerine de etkin bir şekilde entegre olacağı ve sektörde pek çok ilki hayata geçireceği, bu sayede başta müşterileri için olmak üzere, tüm paydaşlar için çok daha güçlü bir değer yaratılmasının amaçlandığı kaydedildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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