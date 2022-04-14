Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

Depremlerde yaşanan kayıpları en aza indirmek amacıyla, deprem yalıtım cihazlarının ve yapısal mesnetlerin tasarımını, üretimini, Türkiye ve yurt dışı satışını gerçekleştiren Teknolojik İzolatör Sistemleri Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yaşama Değer Katan Teknoloji Ödülü kazandı.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Teknolojik İzolatör Sistemleri adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ŞUYUN aldı. Ahmet ŞUYUN, yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin bir deprem sorunu olduğunu, bu soruna çare olmak için 2016 yılından beri deprem izolatörlerinin üretimini ve ihracatını yaptıklarını dile getirdi. Ürettikleri deprem izolatörlerinin patentini de aldıklarını belirten Ahmet ŞUYUN, Türkiye'nin deprem sorununu çözmek için yaptıkları yatırımlarla doğru yolda olduklarını dile getirdi.

TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ AR-GE FAALİYETLERİNİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRÜYOR

Deprem nedeniyle yaşanan kayıpların ardından, deprem yalıtım cihazlarının kullanımı dünyada oldukça yaygın hale geldi.

MİM Mühendislik tarafından kurulan Teknolojik İzolatör Sistemleri, insan yaşamına değer katan deprem yalıtımlı bina ihtiyacı ile yerli sermaye, mühendislik bilgisini ve Ar-Ge faaliyetlerini aynı çatı altında buluşturmuştur.

YERLİ ÜRETİMLE TEDARİK SÜRESİ KISALDI

Teknolojik İzolatör Sistemlerinin üretimini yaptığı deprem yalıtım cihazları sayesinde yurt dışından alınan yalıtım cihazlarındaki tedarik süresi sorunu ortadan kalkmış oldu. Bu süre yalıtım cihazları genelde temel üzerine monte edildiği için bu süre inşaat hızını yavaşlatıp, zaman zaman da durdurabilmekteydi. Yerli üretici olan Teknolojik İzolatör Sistemleri ile bu olumsuzluklar giderilmiş oldu.

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