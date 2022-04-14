DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?
İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti
“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…
Yemen’de yeni bir dönem mi başlıyor?
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
1 ayda 1.053 denetim
İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?
ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu
A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu
İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu? İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı? İETT para iadesi yapacak mı?
Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.
Türkiye'den ABD'ye 'rapor' tepkisi
İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi?
Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı
Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

Depremlerde yaşanan kayıpları en aza indirmek amacıyla, deprem yalıtım cihazlarının ve yapısal mesnetlerin tasarımını, üretimini, Türkiye ve yurt dışı satışını gerçekleştiren Teknolojik İzolatör Sistemleri Ankara’ya Değer Katanlar Ödüllerinde Yaşama Değer Katan Teknoloji Ödülü kazandı.

2 Saat Önce
2022-04-14 17:18:22
Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği (AGYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Ankara'ya Değer Katanlar Ödül Töreni” 30 Mart 2022 tarihinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Türkiye güzellerinden Nefise Karatay ile TRT'nin duayen spikerlerinden Zafer Kiraz'ın gerçekleştirdiği törene; basın, bürokrasi, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Teknolojik İzolatör Sistemleri adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ŞUYUN aldı. Ahmet ŞUYUN, yaptığı teşekkür konuşmasında Türkiye'nin bir deprem sorunu olduğunu, bu soruna çare olmak için 2016 yılından beri deprem izolatörlerinin üretimini ve ihracatını yaptıklarını dile getirdi. Ürettikleri deprem izolatörlerinin patentini de aldıklarını belirten Ahmet ŞUYUN, Türkiye'nin deprem sorununu çözmek için yaptıkları yatırımlarla doğru yolda olduklarını dile getirdi.

TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ AR-GE FAALİYETLERİNİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRÜYOR

Deprem nedeniyle yaşanan kayıpların ardından, deprem yalıtım cihazlarının kullanımı dünyada oldukça yaygın hale geldi.

MİM Mühendislik tarafından kurulan Teknolojik İzolatör Sistemleri, insan yaşamına değer katan deprem yalıtımlı bina ihtiyacı ile yerli sermaye, mühendislik bilgisini ve Ar-Ge faaliyetlerini aynı çatı altında buluşturmuştur.

YERLİ ÜRETİMLE TEDARİK SÜRESİ KISALDI

Teknolojik İzolatör Sistemlerinin üretimini yaptığı deprem yalıtım cihazları sayesinde yurt dışından alınan yalıtım cihazlarındaki tedarik süresi sorunu ortadan kalkmış oldu. Bu süre yalıtım cihazları genelde temel üzerine monte edildiği için bu süre inşaat hızını yavaşlatıp, zaman zaman da durdurabilmekteydi. Yerli üretici olan Teknolojik İzolatör Sistemleri ile bu olumsuzluklar giderilmiş oldu.

WhatsApp Image 2022-04-14 at 14.59.15 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş