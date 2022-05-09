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TIMETURK / EKONOMİ / Teknoloji şirketlerine soruşturma

Teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, teknoloji sektöründeki 7 şirket hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

8 Saat Önce
2022-05-09 22:04:50
Teknoloji şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İşgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Nisan 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pia Bilişim Hizmetleri A.Ş., İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş., NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş., MAGİS Teknoloji A.Ş., Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.Ş. ve RDC Partner Bilişim Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi. DHA

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