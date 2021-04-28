Teknoloji hisseleri zirveye oynuyor

ABD’de büyük teknoloji firmalarının pandemi dönemindeki büyüme süreçleri göz kamaştırmaya devam ediyor. Borsada işlem gören şirketlerden market ve gıda firmalarında ise dün ciddi yükselişler görüldü.

Kapanma önlemleri Türkiye'de yarın akşam başlayacak. Borsada işlem gören şirketlerden market ve gıda firmalarında dün ciddi yükselişler görüldü. Ayrıca kârı iyi gelmeye devam eden sanayi hisselerinin de rallisi devam etti. Örneğin TOASO beklentilerin çok üzerinde 616milyon TL net kar açıkladı.

BIST'te son durum

2 gündür yükselen BIST 100 Endeksi dün de yüzde 1.3 yükselerek 1392'ye geldi. İşlem hacminin düşüklüğü ve Ereğli'ye gelen ordino yükseliş konusunda dikkat çeken ayrıntılar. Aybaşından beri BIST 100 aynı seviyede, yani %0 getiri var. Sadece Ereğli'nin artısı 37 puan (eski hesapla 3200 puan) Yani Ereğli'yi rekor fiyattan toplamaya başlayanların beklentisi daha fazla rekor kıracağı yönünde olmasa BIST100 yüzde 2.7 eksi olacaktı.

TL ön plana çıktı

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Türkiye'nin içinden geçtiği avantajlı dönem sayesinde TL, iki günde dolar karşısında 8.48'den 8.18'e değerlenerek gelişmekte olan ülke paraları arasında öne çıktı. Globalde dün akşamdan beri emtialarda bir miktar satış var. Sanki FED toplantısı sonrasında negatif bir şey gelirse diye bekliyorlar.

Zirve rekoru bu kez kırılamadı



S&P500 önceki gün yeni zirve rekoru kırmıştı, dün kıramadı. Bugünkü FED toplantısı bahanesiyle belki yeni rekor da gelebilir. Dow Jones ve S&P500 bu yıl %12 yükselmiş durumdalar. FEDden bir hamle beklenmiyor ama başkan toplantı sonrasında belki taze cümleler kurabilir. Bilindigi gibi enflasyon beklentileri aşarak ilerliyor, FED tahminleri “3 yıl boyunca TÜFE %2 üstünde kalacak” gösteriyor ama FED başkanı piyasaları desteklemek için sözlü

yönlendirme ile ısrarla “yüzde 2 üstünde geçici kalacak” diyor.

Bilanço sunuçları bekleniyor

ABD'de büyük teknoloji firmalarının pandemi dönemindeki büyüme süreçleri göz kamaştırmaya devam ediyor. Dün akşam Alphabet (GOOGL) 1. çeyrek verilerini açıkladı. 2020'nin ilk çeyreğine göre gelirleri yüzde 34 artışla 55 milyar dolara çıkarken, faaliyet kar marjı yüzde 19'dan yüzde 30'a çıkmış. Net kar ise 6.8 milyar dolardan 18 milyar dolara yükselmiş. Yani net kar marjı yüzde 32'ye çıkmış. Hem geliri artırmış, hem daha pahalıdan satmış ve net kar coşmuş. Bu beklentilerle yılbaşından beri yükselen hisse, kapanış sonrasında yüzde 5 daha yükselerek yüzde 35 getiriye 4 ayda ulaşmış oldu. Bugün önce Boeing, seans sonrasında da Apple, Facebook ve Qualcomm bilanço açıklamaları gelecek. Türkiye'de ise AKBNK ve AKGRT sonuçları bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.