Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alımı | Namık Kemal Üniversitesi personel alımı hangi branşlardan?
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı | Resmi Gazete'de de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı, birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Peki ama bu dikkat çeken ilanda kaç personel alımı yapılacak ve hangi branşlardan alım yapılacak? Eczacı, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli alımı yapılacak mı? İşte detaylar...
2022-06-06 11:12:48
Resmi Gazete'de de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı, birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Peki ama bu dikkat çeken ilanda kaç personel alımı yapılacak ve hangi branşlardan alım yapılacak? Eczacı, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli alımı yapılacak mı? İşte detaylar...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alımı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre;
Eczacı, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli gibi farklı meslek grubundan alım yapılacağı duyuruldu.
Detaylı bilgi ve Resmi Gazete ilanı için TIKLAYINIZ...
Sözleşmeli personel alım başvuru tarihi ne zaman?
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı 6 Haziran Pazartesi günü yayımlandı. Aynı gün başlayan başvuruların son günü 20 Haziran Pazartesi olarak belirlendi.
Sonuçlar ise 18 Temmuz günü açıklanacak.
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