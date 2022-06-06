Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alımı | Namık Kemal Üniversitesi personel alımı hangi branşlardan?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı | Resmi Gazete'de de yayımlanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı, birçok kişiye ekmek kapısı olacak. Peki ama bu dikkat çeken ilanda kaç personel alımı yapılacak ve hangi branşlardan alım yapılacak? Eczacı, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli alımı yapılacak mı? İşte detaylar...