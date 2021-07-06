TEİAŞ nasıl özelleştirilecek? TEİAŞ satılacak mı? TEİAŞ çalışanlarına ne olacak? ÖİB (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) TEİAŞ'ın nasıl özellştirileceğine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 'TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil' denildi. Peki TEİŞA nedir? TEİAŞ'ta kaç kişi çalışıyor?

TEİAŞ nasıl özelleştirilecek? TEİAŞ satılacak mı? TEİAŞ çalışanlarına ne olacak? ÖİB (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) TEİAŞ'ın nasıl özellştirileceğine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" denildi. Peki TEİŞA nedir? TEİAŞ'ta kaç kişi çalışıyor?

TEİAŞ nasıl özelleştirilecek?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) özelleştirileceği duyurulmuştu. Karardan sonra özlleştirmenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı belli oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) özelleştirilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" denildi.

TEİAŞ özelleştirilecek mi?

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile özelleştirme kapsamına alındı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TEİAŞ'ın özelleştirme kapsamına alınmasına ve halka arza yönelik olarak özelleştirmeye hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi gereğince karar verildi. Özelleştirme hazırlık işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından işbirliği içerisinde yürütülecek. Hazırlıkların 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

TEİAŞ nedir?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 8 Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22 Ocak 1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 2001/2026 sayılı kararnamenin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

TEİAŞ bugün Türkiye'de yüksek gerilim seviyesindeki iletim dizgesini -Enerji Nakil Hattı / ENH- (sistemini) işletmenliğini yapan ve tekel olan kamu iktisadi teşekkülüdür.

TEİAŞ bünyesinde 8 bin civarı bir çalışan görev alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.