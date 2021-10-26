Tedarikçilere kötü haber: Kriz 2 yıl daha sürecek

Dünyanın önde gelen denizcilik işletmelerinin temsilcilerinden tedarikçileri üzecek açıklamalar geldi.

Pandeminin etkisiyle kapanma noktasına gelen ekonomilerde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte en büyük sorunun tedarik zincirinde yaşandığına dikkat çeken işletme temsilcileri, hükümetlerin bir an önce liman, demiryolu, depo ve yol sistemlerine yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Eğer bu yönde bir adim atılmazsa ekonomilerdeki tedarik zinciri kaynaklı bozunmalar 2023 yılına da uzayacak. Öte yandan denizcilik sektöründeki birçok yönetici, tedarik zincirlerinde yaşanan darboğaz sorunlarının 2022 yılına sarkacağına kesin gözüyle bakıyor.

COVID-19 karantinalarının, aşırı hava olaylarının, yeterli işgücü bulunamamasının, konteyner ve hammadde sıkıntılarının ve fiyat artışlarının güçlü taleple birlikte zincirleri sıkıştırmaya devam edeceği görüşü ağırlık kazanıyor. Aşılamanın bazı hammadde ve parçalar için kritik önem taşıyan düşük gelirli ekonomilerde hala yaygınlaşmamış olmasının da özellikle otomobil üreticilerinin, hazır giyim üreticilerinin ve inşaatçıların tedarik zincirlerine olumsuz etkileri olması bekleniyor.

İngiltere'de yaşanan krizden ders alan ABD yönetimi, demiryolu taşımacılığı şirketlerini, kamyon ve TIR taşımacılarını ve liman işletmelerini kapasitelerini artırmaları için teşvik etmeye başladı.

Bu girişimlere rağmen hızlı bir iyileşme öngöremeylen sektör temsilcileri, 2022 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarında tekrar bir sıkışma yaşanırsa, Kuzey Amerika'daki darboğaz 2022 sonuna ve 2023 yılının ilk aylarına sarkabileceği yönündeki kaygılarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.